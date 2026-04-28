Utorok 28. apríl 2026
KĽDR: Kim vyzdvihol vojakov, ktorí spáchali samovraždu

Na tomto obrázku, vytvorenom z videa a poskytnutom tlačovou službou ruského ministerstva obrany v nedeľu 26. apríla 2026, sa ruský minister obrany Andrej Belousov (vľavo) a severokórejská vláda, jej vodca Kim Čong-un, objímajú počas stretnutia, na ktorom diskutovali o súčasnom stave a perspektívach vojenskej spolupráce medzi Moskvou a severokórejským Pchjongjangom. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Pchjongjang 28. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok vyzdvihol vojakov, ktorí v bojoch proti ukrajinským jednotkám v ruskej Kurskej oblasti spáchali samovraždu miesto toho, aby sa vzdali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Severná Kórea podľa odhadov vyslala do Kurskej oblasti približne 14.000 vojakov. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uvádzajú, že v bojoch utrpeli ťažké straty. Padnúť v nich mohlo aj viac než 6000 severokórejských vojakov.

Mnohí z nich sa pri možnosti zajatia rozhodli radšej pre samovraždu. Kim ich pri príležitosti slávnostného dokončenia pamätníka na počesť padlých severokórejských vojakov označil za hrdinov, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA.

„Nie sú to len hrdinovia, ktorí sa bez váhania vydali cestou sebazničenia a samovraždy, aby bránili veľkú česť, ale aj tí, ktorí padli pri útoku na frontoch útočných bitiek,“ uviedol vodca. Za patriotov označil aj preživších vojakov.

„Tí, ktorí sa zvíjali od frustrácie z toho, že si nesplnia svoju vojenskú povinnosť, miesto toho, aby trpeli agóniou svojich tiel trhaných nábojmi a granátmi - aj ich možno nazvať vernými bojovníkmi a vlastencami strany,“ dodal.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria