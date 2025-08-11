< sekcia Zahraničie
KĽDR kritizovala vojenské cvičenia Kórey a USA
Spojené štáty majú v Južnej Kórei približne 28.500 vojakov. Spojenci pravidelne uskutočňujú spoločné cvičenia.
Autor TASR
Pchjongjang 11. augusta (TASR) - Severná Kórea bude reagovať „ráznymi protiopatreniami“ v prípade provokácií zo strany nadchádzajúcich spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov, uviedol v pondelok severokórejský minister obrany No Kwang-čchol. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Šéf rezortu obrany KĽDR sa tak vyjadril týždeň pred plánovanými spoločnými vojenskými cvičeniami USA a Kórey s názvom Ulchi Freedom Shield. Tieto cvičenia budú prebiehať od 18. do 28. augusta.
„Dôrazne odsudzujeme USA a Južnú Kóreu za ich provokatívne kroky, ktorými zjavne ukazujú postoj vojenského konfliktu s KĽDR,“ uviedol No Kwang-čchol vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA.
Washington a Soul zároveň obvinil z narúšania bezpečnostného prostredia na Kórejskom polostrove a varoval pred negatívnymi následkami. Severná Kórea bude podľa ministra obrany reagovať „dôkladným a ráznym protiopatrením a v prípade akejkoľvek provokácie prekračujúcej hranicu bude prísne uplatňovať zvrchované právo KĽDR na sebaobranu“.
AFP konštatuje, že KĽDR vždy kritizuje americko-kórejské vojenské cvičenia a označuje ich za prípravu na inváziu.
Vzťahy medzi Soulom a Pchjongjangom sú na najhoršej úrovni za posledné roky. Obe krajiny zostávajú aj naďalej technicky vo vojnovom stave, keďže vojna medzi nimi z rokov 1950-53 sa skončila iba prímerím, nie riadnou mierovou dohodou.
Prejavom tejto eskalácie bolo aj to, že Severná Kórea v uplynulých mesiacoch vypúšťala cez hranice balóny s nákladom odpadov rôzneho druhu, čo vyvolalo prudké reakcie Soulu.
Jonhap v piatok s odvolaním na Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) informoval, že Severná Kórea v čase od mája do júna zvýšila počet reproduktorov nainštalovaných pozdĺž hranice s Južnou Kóreou. Soul uviedol, že severokórejské jednotky začali demontovať tieto reproduktory niekoľko dní po tom, čo nová juhokórejská vláda demontovala tie svoje.
Reproduktory rozmiestnené pozdĺž demilitarizovanej zóny prehrávali rôzny obsah: od Kpopu po kritiku režimu v Pchjongjangu. Sever zvykol vysielať pochodovú hudbu či propagandistické prejavy. Tieto vysielania boli viackrát pozastavené a obnovené - podľa vývoja vzťahov medzi Kóreami.
