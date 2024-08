KĽDR kritizuje členstvo Nemecka vo Veliteľstve síl OSN

Pchjongjang 6. augusta (TASR) - Severná Kórea kritizuje vstup Nemecka do Veliteľstva síl Organizácie Spojených národov (UNC), ktoré monitoruje situáciu na hraniciach medzi Severnou a Južnou Kóreou. Tvrdí, že účasť Berlína v skupine zvýši napätie na Kórejskom polostrove. Pchjongjang zároveň obvinil USA zo snahy vytvoriť ázijskú verziu NATO. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a OSN.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že vstup Nemecka do UNC "nevyhnutne zhorší vojenskú a politickú situáciu na Kórejskom polostrove, ako aj vo zvyšku regiónu". Dodalo, že Berlín bude "plne zodpovedný" za následky.



Severná Kórea kritiku adresovala aj voči USA, ktoré sa podľa nej "pokúšajú oživiť UNC, ktoré malo zaniknúť už v minulom storočí. Cieľom je premeniť UNC na druhú, ázijskú verziu NATO."



Nemecko do UNC vstúpilo v piatok. Nemecký minister obrany Boris Pistorius povedal, že tento krok je "jasným znakom" záväzku Nemecka pre mier a bezpečnosť v indo-pacifickom regióne.



UNC vzniklo so súhlasom Bezpečnostnej rady OSN v júli 1950 ako podpora pre Južnú Kóreu proti severokórejskej agresii. Návrh prešiel, pretože Sovietsky zväz ako blízky spojenec Severnej Kórey a člen Bezpečnostnej rady OSN, v tom čase bojkotoval OSN.



Po podpise prímeria bolo úlohou UNC kontrolovať jeho dodržiavanie a udržiavať vzťahy medzi Severnou a Južnou Kóreou. V súčasnosti je členom UNC 18 štátov sveta.