KĽDR kritizuje Guterresa za nespravodlivý postoj voči Pchjongjangu

Pchjongjang 22. februára (TASR) - Severná Kórea v stredu kritizovala generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa za mimoriadne nespravodlivý a nevyvážený postoj v súvislosti s jeho odsudzujúcimi vyjadreniami o severokórejských testoch balistických striel. TASR správu prevzala z agentúry AP.



KĽDR poukázala na to, že Guterres odsúdil víkendové testy severokórejských balistických striel, no prehliada údajné nepriateľské akty USA voči Pchjongjangu.



"Aby to bolo nanajvýš poľutovaniahodné, generálny tajomník OSN zúri nelogickými a mizernými vyjadreniami, ktoré sa len málo líšia od tých, ktoré v priebehu rokov vydávali predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA," uviedol námestník severokórejského ministra zahraničných vecí Kim Son-gjong vo vyhlásení, ktoré prevzali štátne médiá.



Kim Son-gjong povedal, že test balistickej strely bol reakciou na bezpečnostné hrozby, ktoré pre Severnú Kóreu predstavujú USA nasadzovaním strategických bombardérov pri cvičeniach s juhokórejskou armádou.



KĽDR vníma vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA za nácvik invázie, píše AP. Americká armáda nasadila pri manévroch s juhokórejskou armádou strategické bombardéry typu B-1B Lancer, ktoré sú schopné niesť veľké množstvo konvenčných zbraní. Po víkendovom teste balistických striel zo strany Severnej Kórey nasadil Washington tieto bombardéry opäť v rámci samostatných cvičení s juhokórejskými a japonskými bojovými lietadlami.



"Generálny tajomník OSN by mal jasne pochopiť, že jeho nerozumný a zaujatý postoj k otázke Kórejského polostrova pôsobí ako činiteľ podnecujúci nepriateľské činy USA a ich stúpencov proti Severnej Kórei," dodal Kim.



Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui vlani v novembri označila Guterresa za "bábku Spojených štátov", pripomína AP.



KĽDR v sobotu odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá dopadla do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Následne v pondelok vypálila aj dve balistické strely krátkeho doletu.



Severná Kórea vlani uskutočnila rekordný počet testov zbraní a balistických striel, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu, ale aj Spojené štáty.