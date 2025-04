KĽDR kritizuje japonského premiéra za dar pre vojenskú svätyňu

Soul 27. apríla (TASR) - Severná Kórea kritizovala japonského premiéra Šigeru Išiba za to, že poslal obetný dar do kontroverznej vojenskej svätyne v Tokiu a označila tento čin za ďalší dôkaz militarizačných snáh Japonska. Informovala o tom v sobotu juhokórejská agentúra Jonhap, od ktorej správu prevzala TASR.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA zverejnila kritiku KĽDR v sobotu po tom, čo Išiba minulý týždeň poslal dar do svätyne Jasukuni, ktorá uctieva japonské vojnové obeti – vrátane 14 vojnových zločincov, odsúdených po druhej svetovej vojne spojencami.



V tom istom čase chrám navštívila aj skupina japonských poslancov, aby vzdali úctu padlým.



KCNA označila tieto kroky japonských politikov za „cestu k militarizmu“ a varovala, že povedú „k zániku celého Japonska“.



Agentúra obvinila japonských politikov, že z každoročných návštev v Jasukuni robia bežnú prax, pričom tieto činy považuje za pokus „hlboko a trvalo vstreknúť jed militarizmu do celého územia súostrovia, pričom chrám má slúžiť ako jeho zdroj“.



KCNA tiež tvrdí, že Japonsko je vo finálnej fáze právnych, inštitucionálnych a vojenských príprav na kontinentálnu inváziu, pričom sa odvoláva na nedávne spustenie Spoločného operačného velenia japonských sebaobranných síl (SDF) a ústavné zmeny.



„Prebudovanie Japonska, ktoré systematicky a rozsiahlo postupuje vo svojom politickom a vojenskom zbrojení už celé desaťročia od porážky, sa stáva realitou, nie len očakávaním,“ uviedla KCNA.



Odoslanie obetného daru alebo návšteva svätyne Jasukuni politikmi sú pravidelne predmetom kritiky zo strany susedných krajín, akými sú Južná Kórea a Čína, ktoré tieto kroky vnímajú ako snahu ospravedlniť alebo oslavovať militaristickú minulosť Japonska. Japonsko počas druhej svetovej vojny napadlo Čínu, pričom v rokoch 1910 až 1945 bol Kórejský polostrov pod japonskou koloniálnou nadvládou.