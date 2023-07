KĽDR kritizuje plánované vyslanie ponorky USA na Kórejský polostrov

Soul 10. júla (TASR) - Severná Kórea v pondelok slovne odsúdila plány USA na vyslanie strategickej jadrovej ponorky do Južnej Kórey a americké prieskumné lietadlo obvinila z narušenia svojho vzdušného priestoru. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a americký prezident Joe Biden ešte v apríli počas svojho stretnutia v Bielom dome oznámili, že do Južnej Kórey prvýkrát po 40 rokoch pripláva americká ponorka vybavená balistickými raketami schopnými niesť jadrové hlavice. Cieľom malo byť posilnenie strategických aktív na Kórejskom polostrove.



Hovorca severokórejského ministerstva obrany vyslanie americkej ponorky označil za neskrývané jadrové vydieranie Severnej Kórey. KĽDR by podľa jeho slov mala dať čo najjasnejšie najavo, ako podnikne odvetné kroky s cieľom zabrániť USA vykonať taký ľahkomyseľný čin.



"Nasadenie strategickej jadrovej ponorky USA nesúcej jadrové hlavice na Kórejskom polostrove znamená, že na polostrove sa po prvý raz od roku 1981 vyskytnú americké strategické jadrové zbrane," uviedol vo vyhlásení hovorca, ktorého vyjadrenia sprostredkovala severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Hovorca tiež americké prieskumné lietadlo obvinil z nedávneho vniknutia do severokórejského vzdušného priestoru a pohrozil, že voči možnému zostreleniu takéhoto lietadla neexistujú žiadne záruky.



Pripomenul aj incidenty z minulosti, pri ktorých Pchjongjang zostrelil americké lietadlá, a upozornil, že USA za svoju vzdušnú špionáž zaplatia.