KĽDR má aj naďalej záujem o rozvoj vzťahov s Kubou

Pchjongjang 30. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň zdôraznil význam vzájomných vzťahov s Kubou, informoval o tom nový veľvyslanec v Havane. Kimov odkaz je považovaný za snahu o posilnenie dlhoročných väzieb medzi oboma socialistickými krajinami napriek tomu, že Kuba vo februári nadviazala diplomatické styky s Južnou Kóreou. TASR informuje podľa agentúry Yonhap.



Odkaz kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi-Canelovi severokórejský vodca odoslal minulý piatok prostredníctvom nového veľvyslanca v Havane Han Su-čchola. Počas stretnutia s kubánskym prezidentom Han zdôraznil Kimov silný záväzok pokračovať v rozvoji vzťahov medzi Severnou Kóreou a Kubou.



Han sa ujal funkcie veľvyslanca v Havane začiatkom septembra po odvolaní svojho predchodcu Ma Čchol-sua. Niektorí pozorovatelia interpretovali Maov odchod ako prejav nespokojnosti Pchjongjangu s nadviazaním diplomatických stykov medzi Južnou Kóreou a Kubou. Yonhap pripomína, že Severná Kórea odvtedy vo svojich štátnych médiách neinformuje o žiadnych udalostiach týkajúcich sa Kuby.



Minulý týždeň sa uskutočnilo prvé dvojstranné stretnutie najvyšších diplomatov Južnej Kórey a Kuby na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Obe delegácie uviedli, že pracujú na otvorení veľvyslanectiev v Soule a Havane do konca tohto roka.



Ri Il-gyu, bývalý poradca pre politické záležitosti na severokórejskom veľvyslanectve na Kube približne pred rokom ušiel do Južnej Kórey. Pre tlačovú agentúru Yonhap teraz uviedol, že Severná Kórea "neupustí" od rozvíjania vzťahov s Kubou. Ozrejmil tiež, že po jeho úteku bol celý personál severokórejského veľvyslanectva v Havane predvolaný späť do Pchjongjangu.