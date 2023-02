KĽDR na vojenskej prehliadke asi ukázala nový typ balistickej rakety

Soul 9. februára (TASR) - Severná Kórea na nočnej vojenskej prehliadke predstavila najnovšiu vojenskú techniku, medzi ktorou bola podľa analytikov aj nová medzikontinentálna balistická raketa (ICBM) na tuhé palivo. Vo štvrtok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



KĽDR vojenskú prehliadku uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia Kórejskej ľudovej armády. Zúčastnil sa na nej aj tamojší vodca Kim Čong-un so svojou dcérou, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.



Satelitné zábery z vojenskej prehliadky, ktorá sa konala v Pchjongjangu, zhotovila spoločnosť Maxar. Analytici sa domnievajú, že okrem 11 kusov najväčších severokórejských ICBM typu Hwasong-17 boli na prehliadke vystavené aj prototypy "štyroch podobných, no doposiaľ neidentifikovaných zariadení", ktoré by pravdepodobne mohli byť najnovšími ICBM na tuhé palivo.



Väčšina severokórejských medzikontinentálnych balistických striel využíva tekuté palivo, čo z časového hľadiska nie je najvýhodnejšie, lebo takéto strely treba pred odpálením natankovať, píše Reuters. KĽDR sa preto už dlhší čas pokúšala vyrobiť ICBM na tuhé palivo, keďže takýto typ strely sa dá ťažšie vystopovať a zničiť.



Reuters však upozorňuje, že KĽDR niekedy počas vojenských prehliadok neukazuje skutočné rakety, ale len atrapy.



Agentúra AP pripomína, že Pchjongjang vlani uskutočnil rekordný počet testov zbraní a balistických striel, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu, ale aj Spojené štáty.