KĽDR: Námestník ministra zahraničných vecí odcestoval do Ruska

Cieľom cesty sú rokovania na úrovni štátnych tajomníkov z oboch ministerstiev zahraničných vecí, severokórejského a ruského. Tieto rozhovory sa budú konať v Moskve.

Soul 22. júna (TASR) - Delegácia vedená severokórejským námestníkom ministra zahraničných vecí Im Čchon-ilom odcestovala v sobotu do Ruska na rozhovory, informovali štátne médiá v Pchjonjangu. Návšteva nasleduje po summite lídrov Severnej Kórey a Ruska koncom apríla vo Vladivostoku, pripomenula juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Cieľom cesty sú "rokovania na úrovni štátnych tajomníkov" z oboch ministerstiev zahraničných vecí, severokórejského a ruského. Tieto rozhovory sa budú konať v Moskve.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA nepriniesla podrobnosti o rokovaniach, ale delegácie oboch krajín budú zrejme v diskusiách nadväzovať na aprílový summit severokórejského vodcu Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina vo Vladivostoku.



Kim a Putin na summite diskutovali o odstránení jadrových zbraní a dvojstranných vzťahoch. Putin zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo musí dať Severnej Kórei bezpečnostnú záruku, ak od nej žiada likvidáciu jadrových zbraní. Podľa analytikov to môže naznačovať, že Rusko chce hrať väčšiu úlohu v záležitostiach na Kórejskom polostrove.



Návšteva Im Čchon-ila sa tiež uskutočňuje po štvrtkovom stretnutí Kima a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga medzi štyrmi očami v Pchjongjangu.



Čínsky prezident uviedol, že bude pomáhať Severnej Kórei riešiť jej bezpečnostné obavy, a Kim vyhlásil, že bude trpezlivý počas úsilia o vyriešenie problémov na Kórejskom polostrove. Uviedli to štátne médiá oboch krajín.