KĽDR nezaujímajú návrhy Južnej Kórey na zmier, vyhlásila Kimova sestra

Pchjongjang/Soul 28. júla (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) nemá záujem o akékoľvek návrhy na zmierenie zo strany Južnej Kórey, vyhlásila v pondelok miestneho času Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una. Ide o prvú oficiálnu reakciu režimu v KĽDR na pokusy o zblíženie vzťahov, ku ktorým sa zaviazal juhokórejský prezident I Če-mjong. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Ak si Južná Kórea myslí, že môže niekoľkými sentimentálnymi slovami zvrátiť všetky dôsledky svojich činov, potom sa viac mýliť ani nemôže,“ citovala štátna agentúra KCNA Kim Jo-čong, ktorá je podľa Reuters považovaná za hovorkyňu Kima.



I Če-mjong, ktorý nastúpil do prezidentského úradu 4. júna po víťazstve v predčasných voľbách, prisľúbil zlepšiť napäté vzťahy Soulu s Pchjongjangom, ktoré sú na najhoršej úrovni za posledné roky. V snahe zmierniť napätie napríklad zakázal aktivistom posielať cez hranicu letáky kritické voči KĽDR.



Kimova sestra však tvrdí, že I Če-mjongov sľub o záväzku voči bezpečnostnej aliancii medzi Južnou Kóreou a USA ukazuje, že sa nijako nelíši od svojho nevraživého predchodcu Jun Sok-jola. Toho vo vlasti zbavili funkcie kvôli vyhláseniu stanného práva v decembri minulého roka.



Kim Jo-čong podľa KCNA povedala, že kroky nového juhokórejského prezidenta sú len zvrátením zlomyseľných činností Soulu, ktoré nemali byť nikdy iniciované.



„Inými slovami, nestojí to ani za našu pozornosť. Opätovne jasne deklarujeme oficiálne stanovisko, že nech už v Soule prijmú akúkoľvek politiku alebo predložia akýkoľvek návrh, nás to nezaujíma, nebudeme rokovať s Južnou Kóreou a nemáme o čom diskutovať,“ dodala Kimova sestra.