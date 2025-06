KĽDR obhajuje spoluprácu s Ruskom mierom a stabilitou v Európe a Ázii

Soul 2. júna (TASR) - Severná Kórea v pondelok obhajovala svoju vojenskú spoluprácu s Ruskom, pričom uviedla, že tieto vzťahy sú zamerané na „zabezpečenie mieru a stability“ v Európe a Ázii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Rusko a KĽDR v posledných rokoch prehĺbili svoje vojenské väzby. Podľa juhokórejského poslanca I Song-kuna, ktorý sa odvoláva na spravodajské služby, Pchjongjang poskytol Rusku zbrane a vojakov do vojny proti Ukrajine. Poslanec tvrdí, že v bojoch na strane Ruska padlo asi 600 severokórejských vojakov a ďalšie tisíce boli zranené.



Skupina na monitorovanie dodržiavania sankcií uvalených na KĽDR, do ktorej patrí Južná Kórea, USA, Japonsko a ďalších osem krajín, minulý piatok odsúdila väzby Ruska a KĽDR ako „nezákonné“.



Pchjongjang v reakcii na to v pondelok vyhlásil, že jeho spolupráca s Moskvou je zameraná na ochranu „zvrchovanosti, územnej celistvosti a bezpečnostných záujmov štátov“ a na „zabezpečenie mieru a stability v euroázijskom regióne“.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí označilo vzťahy s Ruskom za „esenciu medzištátnych vzťahov“. Obe krajiny podľa neho môžu „vytvoriť multipolárny svetový poriadok založený na skutočnom rešpekte k zvrchovanosti, rovnosti a spravodlivosti“.



Spomínaná multilaterálna monitorovacia skupina vznikla v októbri 2024 po tom, ako Rusko vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, čím de facto ukončilo predchádzajúci systém dohľadu nad dodržiavaním sankcií uvalených voči Severnej Kórei. Sankcie boli pôvodne zavedené v roku 2006 a neskôr viackrát sprísnené.



Podľa zistení tejto skupiny lode pod ruskou vlajkou dopravili v roku 2024 z KĽDR do Ruska až deväť miliónov kusov rôznej delostreleckej a raketometnej munície. Výmenou za to mal Pchjongjang získať systémy protivzdušnej obrany a protilietadlové rakety.



Zapojenie vojakov armády KĽDR do vojny rozpútanej voči Ukrajine potvrdili Severná Kórea i Rusko prvýkrát až v apríli tohto roku, po údajnom dobytí Kurskej oblasti, ktorej časť pri ofenzíve začatej v auguste 2024 ovládla ukrajinská armáda.