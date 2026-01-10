< sekcia Zahraničie
KĽDR obvinila Soul z narušenia jej suverenity, pohrozila odvetou
Autor TASR
Soul 10. januára (TASR) - Severokórejská armáda v sobotu obvinila Južnú Kóreu z porušenia jej suverenity. Tvrdí, že nad územím krajiny začiatkom tohto týždňa preletel juhokórejský dron, ktorý zostrelila. Hovorca armády KĽDR zároveň varoval, že Soul za to zaplatí „vysokou cenou“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a DPA.
Hovorca uviedol, že 4. januára armáda zostrelila dron, ktorý údajne filmoval kľúčové zariadenia krajiny. Severokórejská tlačová agentúra KCNA zverejnila fotografie zničeného dronu spolu s tvrdením, že bol vypustení z juhokórejského mesta Inčchon.
KĽDR tiež tvrdila, že k podobnému incidentu s dronmi došlo v septembri minulého roka a obvinila Južnú Kóreu, že aj po zmene vlády v Soule v júni minulého roka pokračuje v provokatívnych činoch v blízkosti hraníc.
Hovorca severokórejskej armády opísal Južnú Kóreu ako „nepriateľa, ktorý je voči nám najviac nepriateľský a ktorého povaha sa nikdy nezmení“. Pohrozil tiež, že „vojenskí štváči“ v Soule zaplatia „vysokú cenu“ za svoju „neodpustiteľnú hystériu“.
Medzičasom juhokórejský minister obrany An Kju-bäk poprel tvrdenia Pchjongjangu s tým, že sú „absolútne nepravdivé“.
