KĽDR odmieta americkú správu o stave ľudských práv vo svete

Soul 27. apríla (TASR) - Severná Kórea sa v sobotu ohradila voči výročnej správe Spojených štátov o ľudských právach, ktorá negatívne hodnotí ľudskoprávnu situáciu v KĽDR, a nazvala ju "zasahovaním do vnútorných záležitostí" Pchjongjangu. TASR správu prevzala od juhokórejskej agentúry Jonhap.



Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň vydalo správu o stave ľudských práv vo svete za rok 2023. V nej poukázalo na to, že Severná Kórea sa dopúšťa viacerých porušovaní ľudských práv, vrátane násilných repatriácií, nezákonného zabíjania bez riadneho súdneho procesu, nútených potratov a "najhorších foriem" detskej práce.



Správa takisto dodáva, že Pchjongjang neprijíma "dôveryhodné opatrenia" na odhalenie a potrestanie verejných činiteľov, ktorí sa môžu dopúšťať takýchto zločinov.



"Táto správa vôbec nesúvisí s nejakou úprimnou snahou ochraňovať ľudské práva a je len základným materiálom potrebným na racionalizovanie zasahovania do našich vnútroštátnych záležitostí s cieľom zvrhnúť náš systém," vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí KĽDR. "Jednoznačne odmietame takúto správu a nesúhlasíme s ňou."