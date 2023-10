KĽDR odmieta kritiku dodávky zbraní pre Rusko

Soul 28. októbra (TASR) - Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui v sobotu kritizovala trilaterálne vyhlásenie, ktorým Južná Kórea, Japonsko a Spojené štáty odsúdili dodávku zbraní od KĽDR do Ruska a nazvala ju "ničím nepodloženou kritikou a očierňovaním". TASR správu prevzala od juhokórejskej agentúry Jonhap.



Čche Son-hui dodala, že Washington, Soul a Tokio "nemajú žiadne právo zasahovať do záležitostí, týkajúcich sa zvrchovanosti iných štátov".



Japonsko, Južná Kórea a Spojené štáty vydali tento týždeň vyhlásenie, v ktorom odsúdili dodávky severokórejskej munície a vojenskej výzbroje do Moskvy. Podľa Washingtonu poslal Pchjongjang do Ruskej Federácie viac než 1000 kontajnerov vojenskej výzbroje a munície na podporu ruskej agresie na Ukrajine.