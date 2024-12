KĽDR odmieta kritiku svojej angažovanosti na Ukrajine zo strany USA

Soul 19. decembra (TASR) - Severná Kórea sa vo štvrtok ohradila proti "bezohľadnej provokácii" zo strany Spojených štátov a ich spojencov, ktorí kritizujú Pchjongjang za podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine.



Vo vyhlásení, ktoré priniesla oficiálna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA), hovorca ministerstva zahraničných vecí KĽDR uviedol, že 10 krajín a Európska únia (EÚ) "prekrúcajú a ohovárajú normálne kooperatívne" vzťahy Pchjongjangu s Moskvou.



Viacerí predstavitelia Ukrajiny a Západu tvrdia, že režim v Pchjongjangu vyslal tisíce svojich vojakov ako posilu pre ruské jednotky, a to aj do Kurskej oblasti na západe Ruska, kde ukrajinské sily v auguste obsadili časť územia.



Západné štáty v pondelok uviedli, že takéto zapojenie Severnej Kórey do vojny na Ukrajine predstavuje "nebezpečné rozšírenie konfliktu s vážnymi dôsledkami pre európsku a indicko-pacifickú bezpečnosť".



Toto vyhlásenie, ktoré zverejnil Washington, podpísali ministri zahraničných vecí Austrálie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a vysoký predstaviteľ Európskej únie.



"Naliehavo vyzývame KĽDR, aby okamžite ukončila akúkoľvek pomoc Rusku v jeho agresívnej vojne proti Ukrajine, a to aj stiahnutím svojich vojsk," uvádza sa vo vyhlásení.



Ministerstvo zahraničných vecí KĽDR však v noci na štvrtok odpovedalo slovným útokom, keď jeho hovorca vyjadril "vážne znepokojenie a protest, odsúdil a čo najdôraznejšie odmietol bezohľadnú provokáciu USA a ich vazalských síl".



Severná Kórea uviedla, že reakcia "nepriateľských síl" naznačuje, že posilnená spolupráca medzi Pchjongjangom a Moskvou účinne "odrádza USA a Západ od neúmyselného rozširovania vplyvu".



KĽDR sa o nasadení svojich vojakov po boku ruských síl vo vyhlásení nezmienila - uviedla len, že vojnu na Ukrajine predlžuje to, čo označila za "avanturistickú vojenskú politiku a politiku výlučného spojenectva" Washingtonu a jeho spojencov.