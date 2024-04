KĽDR odpálila do Japonského mora balistickú strelu stredného doletu

Soul 2. apríla (TASR) – Severná Kórea odpálila v utorok ráno miestneho času smerom na Japonské more balistickú strelu zrejme stredného doletu. Oznámila to juhokórejská armáda. Následne správu potvrdilo aj Japonsko. TASR o tom informuje na základe agentúr Jonhap a AFP.



K odpáleniu malo podľa juhokórejskej armády dôjsť o 06.53 h miestneho času (v pondelok 23.53 h SELČ) z okolia severokórejskej metropoly Pchjongjang. Balistická strela dopadla podľa japonského ministerstva obrany do mora za hranicami japonskej výlučnej ekonomickej zóny.



Ide už o tretie odpálenie balistických striel KĽDR v tomto roku. Pri prvom izolovaný komunistický režim 14. januára otestoval balistickú raketu stredného doletu na tuhé palivo, nesúcu hypersonickú bojovú hlavicu. Pri druhom vystrelil v marci niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu do Japonského mora.



Severokórejský vodca Kim Čong-un okrem toho pred zhruba dvoma týždňami dohliadal na sériu palebných cvičení delostreleckých jednotiek na západe krajiny, ktoré zahŕňali aj "super-veľké viacnásobné raketomety".