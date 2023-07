KĽDR odpálila do Japonského mora zrejme balistickú raketu

Pchjongjang 24. júla (TASR) - Severná Kórea v pondelok vypálila pravdepodobne balistickú raketu, ktorá dopadla do Japonského mora neďaleko výlučnej obchodnej zóny Japonska. Uviedli to japonskí a juhokórejskí predstavitelia, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Jonhap.



K odpáleniu rakety došlo po tom, čo na námornú základňu na juhokórejskom ostrove Čedžu priplávala americká jadrová ponorka USS Annapolis. Juhokórejská agentúra Jonhap vysvetľuje, že prítomnosť americkej ponorky má posilniť spoločné odstrašujúce kapacity Južnej Kórey a Spojených štátov voči stupňujúcim sa hrozbám zo strany KĽDR.



Minulú stredu odpálila Severná Kórea do Japonského mora dve balistické rakety a cez víkend ich nasledovalo niekoľko striel s plochou dráhou letu.