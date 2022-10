KĽDR odpálila dve balistické rakety do mora, tvrdí juhokórejská armáda

Soul 6. októbra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok odpálila dve balistické rakety do mora. Oznámila to juhokórejská armáda. Ide už o šiesty test balistických rakiet zo strany Pchjongjangu za menej ako dva týždne. TASR informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Jonhap.



KĽDR odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu smerom k Východnému moru, známemu aj ako Japonské more, uviedla juhokórejská armáda.



Severná Kórea v utorok testovala balistickú strelu stredného doletu (IRBM), ktorá preletela aj ponad územie Japonska, kde bol aktivovaný systém varovania pred vzdušnými útokmi. Išlo o prvý takýto prelet severokórejskej rakety nad japonským územím po piatich rokoch. V súvislosti s týmto incidentom bude v New Yorku mimoriadne zasadať aj Bezpečnostná rada OSN.



Juhokórejská a americká armáda v stredu v reakcii na utorňajší test severokórejskej balistickej rakety odpálili štyri taktické balistické strely typu ATACMS.



Soul v stredu oznámil, že americká lietadlová loď USS Ronald Reagan sa vráti do Východného mora. V septembri tam táto loď absolvovala spoločné vojenské cvičenia s juhokórejským námorníctvom.



KĽDR tvrdí, že odpálením rakiet reagovala na vojenské cvičenia USA v regióne



Severná Kórea vo štvrtok uviedla, že nedávne odpálenia rakiet boli odpoveďou na spoločné vojenské cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey. Pchjongjang zároveň obvinil Washington z eskalácie napätia na Kórejskom polostrove. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že odpálenia rakiet sú "spravodlivými protiopatreniami Kórejskej ľudovej armády proti spoločným cvičeniam Južnej Kórey a USA, ktoré eskalujú vojenské napätie na Kórejskom polostrove".



Juhokórejská a americká armáda v uplynulých týždňoch absolvovali spoločné vojenské cvičenia vrátane rozsiahlych námorných manévrov a protiponorkových cvičení, pripomína AFP.



Severokórejský rezort diplomacie taktiež kritizoval rozhodnutie USA presunúť lietadlovú loď USS Ronald Reagan na Kórejský polostrov druhý krát za uplynulý mesiac. KĽDR tvrdí, že USA týmto krokom vážne ohrozuje stabilitu situácie na Kórejskom polostrove.



Podľa juhokórejskej armády odpálila Severná Kórea vo štvrtok ďalšie dve balistické rakety. Japonský minister obrany Jasukazu Hamada následne oznámil, že prvá strela preletela asi 350 kilometrov v maximálnej výške okolo 100 kilometrov, zatiaľ čo druhá raketa mala dolet okolo 800 kilometrov vo výške približne 50 kilometrov. Išlo už o šiesty test balistických rakiet zo strany Pchjongjangu za menej ako dva týždne.