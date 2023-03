KĽDR odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu

Soul 27. marca (TASR) — Severná Kórea v pondelok odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu smerom do Japonského mora. Oznámil to generálny štáb juhokórejskej armády, uviedli agentúry Jonhap a AFP.



Rakety boli podľa týchto informácií vypálené z provincie Severné Hwanghae približne o 07.47 h miestneho času (0.47 h SELČ). Prekonali vzdialenosť 370 kilometrov, kým dopadli do mora.



K odpáleniu rakiet došlo v čase, keď Soul a Washington uskutočňujú spoločné vyloďovacie cvičenia s kódovým označením Dvojitý drak, a len niekoľko dní po tom, čo vo štvrtok ukončili svoje najväčšie kombinované vojenské cvičenia za posledných päť rokov.



USA tiež vyslali k brehom Južnej Kórey lietadlovú loď s jadrovým pohonom triedy Nimitz, ktorá sa v pondelok zapojí do manévrov.



Severná Kórea považuje všetky takéto cvičenia za nácvik invázie a opakovane sa vyhráža "drvivou" odvetou.



Odpálenie rakiet potvrdilo aj japonské ministerstvo obrany. Podľa japonských médií leteli po nepravidelnej dráhe a dopadli mimo výhradnej ekonomickej zóny Japonska.



Rezolúcie OSN zakazujú Severnej Kórei testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu, ktoré — v závislosti od ich konštrukcie — môžu byť vybavené aj jadrovou hlavicou.



V minulom roku Severná Kórea vykonala rekordný počet skúšok rakiet a vyhlásila sa za "nezvratnú jadrovú veľmoc". Vodca Kim Čong-un vyzval na výrazné zvýšenie výroby zbraní, vrátane taktických jadrových zbraní, čo viedlo k zintenzívneniu spolupráce medzi USA a Južnou Kóreou.