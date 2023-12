KĽDR odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu

Soul 18. decembra (TASR) — Severná Kórea odpálila v pondelok ráno do Japonského mora medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu. Stalo sa tak iba niekoľko hodín po tom, čo uskutočnila test rakety krátkeho doletu. Podľa agentúry Jonhap to oznámil generálny štáb juhokórejskej armády.



Raketa bola podľa neho odpálená o 08.24 h miestneho času z hlavného mesta Pchjongjang alebo jeho okolia. Po prekonaní asi 1000 kilometrov dopadla do mora.



Japonské ministerstvo obrany podľa agentúry AP uviedlo, že tiež zaznamenalo odpálenie balistickej strely Severnou Kóreou. Ministerstvo predpokladá, že raketa dopadne do vôd mimo japonskej výlučnej ekonomickej zóny.



Ide o vypustenie piatej medzikontinentálnej balistickej rakety Severnou Kóreou v tomto roku, čo je najviac za jeden rok.



Juhokórejská armáda zaznamenala len niekoľko hodín predtým test severokórejskej rakety krátkeho doletu. Odpálená bola o 22.38 h miestneho času takisto z oblasti Pchjongjangu a po lete dlhom približne 570 kilometrov dopadla do Japonského mora. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, ako v juhokórejskom prístavnom meste Pusan zakotvila americká ponorka s jadrovým pohonom USS Missouri.



Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto samozvanej jadrovej veľmoci zakazujú odpaľovať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.



Vzhľadom na zvýšené napätie v regióne sa USA a Južná Kórea v apríli dohodli na zintenzívnení vojenskej spolupráce, ktorá zahŕňa aj dočasné rozmiestnenie amerických strategických zbraňových systémov vrátane jadrových ponoriek.