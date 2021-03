KĽDR odpálila najmenej dve neidentifikované rakety

Soul 25. marca (TASR) - Severná Kórea odpálila vo štvrtok skoro ráno miestneho času prinajmenšom dve neidentifikované strely do Japonského mora. Oznámil to Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády. Správu následne potvrdilo aj Japonsko. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



JSC bezprostredne nezverejnil podrobnosti o počte či type striel, ktoré podľa jeho vyhlásenia momentálne analyzujú juhokórejské aj americké tajné služby. Soul zároveň v reakcii na odpal zvolal mimoriadne zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady.



Japonský premiér Jošihide Suga medzičasom uviedol, že išlo o balistické rakety. Tokio podľa jeho slov takýto čin "dôrazne odsudzuje", uvádza DPA. "Odpal (rakiet) ohrozuje mier a stabilitu našej krajiny i regiónu, pričom bol zjavným porušením rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN," povedal Suga novinárom.



Juhokórejská armáda informovala, že strely boli vypálené z provincie Južný Hamgjong. Podľa vyhlásenia japonského ministerstva obrany odpálila KLDR prvú z nich v stredu o 23.06 h SEČ a druhú krátko pred 23.30 h SEČ, uvádza DPA.



V prípade, že by naozaj išlo o balistické rakety, bola by to zo strany KĽDR ich prvá skúška od januárového nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena do úradu, analyzuje agentúra AFP. Testovanie balistických rakiet, ktoré môžu v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrové hlavice, zakazujú Severnej Kórei rezolúcie BR OSN.



Ide už o druhý odpal striel z KĽDR v priebehu týždňa. Severná Kórea totiž ešte v nedeľu vypálila smerom k Číne dve rakety krátkeho doletu, pričom informácia o tomto odpale na verejnosť prenikla až v utorok. Podľa nemenovaného popredného predstaviteľa administratívy USA, ktorého cituje DPA, bol víkendový odpal súčasťou "bežných testov" a nebol v rozpore s rezolúciami BR OSN.



K víkendovému odpalu došlo krátko po spoločných vojenských cvičeniach USA s Južnou Kóreou, a tiež po návšteve ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena a ministra obrany USA Lloyda Austina v regióne. Blinken a Austin minulý týždeň navštívili Japonsko aj Južnú Kóreu, pričom diskutovali o bezpečnostnej spolupráci v oblasti, ktorú ohrozuje najmä práve KĽDR.