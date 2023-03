KĽDR odpálila niekoľko striel s plochou dráhou letu, tvrdí Soul

Soul 22. marca (TASR) - Severná Kórea vypálila v stredu smerom do mora niekoľko striel s plochou dráhou letu, oznámila juhokórejská armáda. Došlo k tomu v čase, keď Spojené štáty a Južná Kórea usporadúvajú spoločné vojenské cvičenia, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Jonhap.



"Juhokórejská armáda detegovala vypálenie niekoľkých striel s plochou dráhou doletu do Východného (Japonského) mora," uviedol zbor náčelníkov štábov v Soule s tým, že rakety vypálila Severná Kórea. Doplnil, že juhokórejské a americké spravodajské služby analyzujú bližšie informácie.



Podľa juhokórejskej armády strely vypálili z okolia prístavného mesta Hamhung okolo 10.15 h miestneho času. Podľa pozorovateľov mohlo ísť o strategické strely s plochou dráhou letu dlhého dosahu, ktoré sú známe tiež ako severokórejská verzia amerických striel Tomahawk.



USA a Južná Kórea v súčasnosti usporadúvajú 11-dňové kombinované vojenské cvičenia Freedom Shield (FS) a bojiskový výcvik známy ako Warrior Shield. Cvičenia FS trvajú do štvrtka a juhokórejská armáda prisľúbila, že ich dokončí.



Severná Kórea vníma všetky takéto manévre ako prípravu na inváziu, pričom tvrdí, že ich možno vnímať ako "deklaráciu vojny", a opakovane sa vyhráža odvetnými krokmi.



K stredajšiemu odpáleniu striel prišlo týždeň po tom, čo Pchjongjang otestoval svoju doposiaľ najsilnejšiu raketu Hwasong-17. Bol to tento rok jeho druhý test medzikontinentálnej balistickej rakety. Severokórejské médiá označili aj tento test za reakciu na vojenské cvičenie americkej a juhokórejskej armády.



Severná Kórea sa vlani označila za nezvratnú jadrovú veľmoc a tamojší líder Kim Čong-un vyzval na exponenciálny nárast produkcie zbraní vrátane jadrových. Nedávno tiež svojej armáde nariadil, aby sa pripravila na skutočnú vojnu.