KĽDR odpálila osem balistických rakiet krátkeho doletu

Soul 5. júna (TASR) — Severná Kórea v nedeľu odpálila osem balistických rakiet krátkeho doletu smerom k Východočínskemu moru. Stalo sa tak deň po tom, čo Južná Kórea a USA ukončili spoločné cvičenia v blízkosti Kórejského polostrova, na ktorých sa zúčastnila aj americká lietadlová loď. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na velenie juhokórejskej armády.



Podľa zboru náčelníkov štábov boli rakety odpálené v čase od 09.08 h do 09.43 h miestneho času z oblasti Sunan v blízkosti hlavného mesta Pchjongjang. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe. Informovaný zdroj predtým uviedol, že rakety boli odpálené z najmenej dvoch miest.



Ide o osemnásty raketový test KĽDR v tomto roku a tretí od nástupu nového juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola do funkcie (10. 5.), ktorý prisľúbil, že voči komunistickému režimu zaujme tvrdý postoj.



Naposledy Pchjongjang odpálil zrejme nový typ medzikontinentálnej balistickej rakety a dve balistické rakety krátkeho doletu 25. mája. Stalo sa tak bezprostredne po ceste amerického prezidenta Joea Bidena do Soulu a Tokia.



Južná Kórea a Spojené štáty ukončili v sobotu trojdňové kombinované cvičenia v medzinárodných vodách pri Okinave. Prvýkrát od novembra 2017 sa na nich zúčastnila aj lietadlová loď s jadrovým pohonom USS Ronald Reagan, čo bol podľa agentúry Johnap zjavne odkaz pre KĽDR, aby prestala s odpaľovaním rakiet.



Severná Kórea spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA kritizuje a označuje ich za nácvik invázie.