KĽDR odpálila zrejme medzikontinentálnu raketu

Soul 18. novembra (TASR) - Severná Kórea opálila v piatok zrejme medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), oznámila juhokórejská armáda. Správu následne potvrdilo aj Japonsko. Ide už o druhý odpal rakety KĽDR za dva dni, uvádzajú agentúry AFP a AP.



Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády najskôr informoval, že spozoroval "odpal neidentifikovanej rakety" z západného pobrežia KĽDR "smerom na východ". JSC neskôr uviedol, že išlo zrejme o medzikontinentálnu balistickú raketu.



Odpálenie medzičasom potvrdilo aj Tokio.



Japonský premiér Fumio Kišida následne uviedol, že raketa podľa všetkého dopadla do výsostných japonských vôd - západne od ostrova Hokkaido. Jej odpal označil za "absolútne neakceptovateľný".



Severná Kórea pritom len vo štvrtok vypálila smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. Pchjongjang tesne predtým varoval, že bude podnikať "tvrdšie" vojenské akcie, ak USA posilnia svoje vojenské kapacity v oblasti.



Agentúra AP pripomína, že ak sa potvrdí, že najnovšie išlo skutočne o raketu ICBM, bol by to zo strany KĽDR prvý test takejto rakety dlhého doletu za približne dva týždne. Posledný test ICBM z 3. novembra sa podľa expertov Pchjongjangu nevydaril.