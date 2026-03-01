< sekcia Zahraničie
KĽDR odsúdila americko-izraelské útoky, ukazujú gangsterskú náturu USA
Autor TASR
Pchjongjang 1. marca (TASR) - Severná Kórea v nedeľu odsúdila americko-izraelské útoky na Irán. Označila ich za „nezákonný akt agresie“, ktorý ukazuje „gangsterskú náturu“ Spojených štátov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Vojenská operácia podľa KĽDR „predstavuje úplne nezákonný akt agresie a najodpornejšiu formu narušenia zvrchovanosti“. Spojené štáty a Izrael ňou „ukázali nehanebné a gangsterské správanie, ktorým sa rozhodli zneužiť vojenskú silu na naplnenie svojich sebeckých a hegemónskych ambícií“.
Severná Kórea a USA sú dlhoročnými nepriateľmi, hoci sa podľa agentúry AFP Washington v uplynulých mesiacoch snaží o opätovné usporiadanie rokovaní s Pchjongjangom na vysokej úrovni. Agentúra uvádza, že sa rokovalo i o summite medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Kim tento týždeň vyhlásil, že KĽDR a Spojené štáty „by mohli spolu vychádzať“, ak by Washington uznal Severnú Kóreu ako jadrovú mocnosť.
