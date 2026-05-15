KĽDR odsúdila britské sankcie na svoj medzinárodný detský tábor
Autor TASR
Pchjongjang 15. mája (TASR) - Severná Kórea v piatok kritizovala Britániu za uvalenie sankcií na Medzinárodný detský tábor Songdowon, v ktorom boli deti unesené z Ukrajiny. Londýn obvinila z toho, že sa snaží poškodiť imidž krajiny a podkopať jej vzťahy s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od začiatku vojny na Ukrajine ľudskoprávni aktivisti informujú o obavách, že ukrajinské deti z Ruskom okupovaných oblastí sú vystavené politickej indoktrinácii. Podľa Kyjeva bolo 20.570 ukrajinských detí deportovaných alebo násilne vysídlených, 2318 je nezvestných a 704 zahynulo.
Z minuloročnej správy Regionálneho centra pre ľudské práva so sídlom na Ukrajine vyplýva, že 12-ročného chlapca a 16-ročné dievča z okupovaných oblastí na Ukrajine poslali do Medzinárodného detského tábora Songdowon v Severnej Kórei.
Tam ich učili ako „zničiť japonských militaristov“. Stretli sa s veteránmi KĽDR, ktorí v roku 1968 napadli loď amerického námorníctva, pričom zabili a zranili deväť amerických vojakov, uvádza sa v správe.
Británia 11. mája uvalila na severokórejský detský tábor sankcie a zmrazila jeho majetok. Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že pravdepodobne sa „zapája a poskytuje podporu“ pre ruský program „násilnej deportácie a prevýchovy ukrajinských detí“.
Britská diplomacia Pchjongjang obvinila z poskytovania „podpory pre politiku alebo kroky, ktoré podkopávajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, suverenitu alebo nezávislosť Ukrajiny“.
Severokórejská tlačová agentúra KCNA v piatok označila postup Británie za „konšpiračné kroky s cieľom démonizovať Rusko“ a „neúnosnú urážku“ Pchjongjangu. Postoj Londýna nazvala „ohavnou, neetickou, politicky motivovanou provokáciou, ktorej cieľom je pošpiniť vonkajší imidž nášho štátu a znevážiť vzťahy a priateľstvo KĽDR a Ruska“.
AFP objasňuje, že Medzinárodný detský tábor Songdowon vznikol na propagovanie politického systému KĽDR pre mladých návštevníkov zo zahraničia. KCNA ho označila za „posvätnú základňu pre vzdelávanie a rast detí“.
Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí podľa KCNA obvinil Britániu z „bezdôvodného spájania nášho táborového zariadenia pre deti s nepodloženou otázkou 'násilného presídľovania' ukrajinských detí“.
Spoločnosť Koryo Tours na svojej internetovej stránke uvádza, že tábor neďaleko mesta Wonsan vznikol v roku 1960 s cieľom podporovať medzinárodné priateľstvo prostredníctvom hosťovania detí zo zahraničia.
Kapacita tábora je 1200 miest a ročne ho navštívi približne 400 zahraničných návštevníkov napríklad z Číny, Mexika, Mongolska, Ruska či Thajska.
