< sekcia Zahraničie
KĽDR odsúdila nové sankcie USA a prisľúbila reakciu
Pchjongjang varoval, že na sankcie odpovie primeraným spôsobom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 6. novembra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok ostro odsúdila najnovšie sankcie Spojených štátov voči jednotlivcom a organizáciám obvineným z kyberzločinov. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Americké ministerstvo financií v utorok uvalilo sankcie na osem osôb a dva subjekty, ktoré podľa neho boli zapojené do rôznych severokórejských schém krádeží a prania špinavých peňazí prostredníctvom kybernetických útokov.
Podľa amerického ministerstva išlo o „štátom sponzorovaných hackerov“, ktorých nezákonné aktivity slúžili na financovanie jadrového programu severokórejského režimu. Americkí predstavitelia tvrdia, že kyberzločinci z KĽDR ukradli za posledné tri roky viac ako tri miliardy dolárov s využitím sofistikovaných metód, ako sú napríklad pokročilé škodlivé programy.
Pchjongjang varoval, že na sankcie odpovie primeraným spôsobom. „USA si musia uvedomiť, že bez ohľadu na to, koľko sankcií uvalia, šanca na zmenu súčasnej strategickej situácie medzi USA a Severnou Kóreou v ich prospech je menšia ako nula,“ uviedla agentúra KCNA vo vyhlásení, v ktorom citovala vicepremiéra krajiny zodpovedného za vzťahy s USA.
Kroky Washingtonu prichádzajú len krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump počas svojej nedávnej cesty v Ázii opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s lídrom KĽDR Kimom Čong-unom. Pchjongjang však na ponuku nereagoval. Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát, no rozhovory o denuklearizácii nakoniec stroskotali pre nezhody o rozsahu ústupkov, ktoré mala poskytnúť Severná Kórea, pripomína AFP.
Americké ministerstvo financií v utorok uvalilo sankcie na osem osôb a dva subjekty, ktoré podľa neho boli zapojené do rôznych severokórejských schém krádeží a prania špinavých peňazí prostredníctvom kybernetických útokov.
Podľa amerického ministerstva išlo o „štátom sponzorovaných hackerov“, ktorých nezákonné aktivity slúžili na financovanie jadrového programu severokórejského režimu. Americkí predstavitelia tvrdia, že kyberzločinci z KĽDR ukradli za posledné tri roky viac ako tri miliardy dolárov s využitím sofistikovaných metód, ako sú napríklad pokročilé škodlivé programy.
Pchjongjang varoval, že na sankcie odpovie primeraným spôsobom. „USA si musia uvedomiť, že bez ohľadu na to, koľko sankcií uvalia, šanca na zmenu súčasnej strategickej situácie medzi USA a Severnou Kóreou v ich prospech je menšia ako nula,“ uviedla agentúra KCNA vo vyhlásení, v ktorom citovala vicepremiéra krajiny zodpovedného za vzťahy s USA.
Kroky Washingtonu prichádzajú len krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump počas svojej nedávnej cesty v Ázii opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s lídrom KĽDR Kimom Čong-unom. Pchjongjang však na ponuku nereagoval. Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát, no rozhovory o denuklearizácii nakoniec stroskotali pre nezhody o rozsahu ústupkov, ktoré mala poskytnúť Severná Kórea, pripomína AFP.