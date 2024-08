KĽDR otestovala salvový raketomet s novým navádzacím systémom

Soul 28. augusta (TASR) - Severná Kórea otestovala salvový raketomet kalibru 240 milimetrov, ktorý je vybavený novým navádzacím systémom, uviedli v stredu severokórejské štátne médiá. Na skúške bol prítomný aj vodca krajiny Kim Čong-un, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Tento raketomet s vylepšenou manévrovateľnosťou a palebnou kapacitou sa ukázal ako prínosný vo všetkých ukazovateľoch, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Vylepšenia podľa nej zahŕňajú lepšie ovládanie a ničivú silu.



KĽDR v máji oznámila, že svoju armádu vybaví takýmto raketometom, pripomína AFP. Je schopný zasiahnuť juhokórejskú metropolu Soul a okolité oblasti.



Severná Kórea nedávno posilnila svoje vzťahy s Moskvou a analytici uvádzajú, že Pchjongjang testuje a navyšuje výrobu delostreleckých zariadení a striel s plochou dráhou letu predtým, než ich pošle do Ruska - s cieľom ich použitia na Ukrajine. USA a Južná Kórea opakovane KĽDR obvinili, že Moskve dodáva strelivo a rakety; Pchjongjang to však popiera.



Kim Čong-un v pondelok dohliadal aj na test výkonnosti bezpilotných lietadiel vyvinutých v jeho krajine. Takisto podľa médií žiadal vývoj a výrobu ďalších tzv. samovražedných dronov v rámci zvyšovania pripravenosti na vojnu.



Súčasná úroveň vzťahov medzi Severnou a Južnou Kóreou je najnižšia za posledné roky a Pchjongjang susednú krajinu označil za úhlavného nepriateľa, pripomína AFP. Južná Kórea a USA v tomto období organizujú spoločné vojenské cvičenia, ktoré potrvajú do štvrtka a zahŕňajú aj prípravu na hrozby zo strany Severnej Kórey vybavenej jadrovými zbraňami.