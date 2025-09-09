Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Zahraničie

KĽDR oznámila skúšku motora na tuhé palivo pre balistické rakety

.
Severokórejský líder Kim Čong-un sleduje test rakety 9. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na deviatej a poslednej pozemnej skúške v Akadémii pre chemické materiály v Pchjongjangu sa podľa štátnych médií osobne zúčastnil vodca krajiny Kim Čong-un.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 9. septembra (TASR) - Severná Kórea v utorok oznámila, že otestovala nový raketový motor na tuhé palivo určený pre medzikontinentálne balistické strely dlhého doletu. Na deviatej a poslednej pozemnej skúške v Akadémii pre chemické materiály v Pchjongjangu sa podľa štátnych médií osobne zúčastnil vodca krajiny Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Jonhap.

Oficiálna tlačová agentúra KCNA uviedla, že raketový motor na tuhé palivo má maximálny ťah 1971 kilonewtonov (kN). Aj v medzinárodnom porovnaní by to bolo mimoriadne veľa, konštatovala DPA s tým, že údaje severokórejských úradov sa nedajú nezávisle overiť.

Severná Kórea (KĽDR) v posledných rokoch vyvinula rôzne typy interkontinentálnych rakiet s dostatočným doletom na to, aby zasiahli kontinentálne Spojené štáty. Strely s motorom na tuhé palivo sú považované za väčšiu hrozbu, pretože na rozdiel od rakiet s kvapalným palivom sa dajú ľahšie prepravovať a môžu byť pripravené na použitie podstatne rýchlejšie.

Kim Čong-un dostáva čoraz väčšiu diplomatickú podporu od Ruska i Číny. Tento mesiac cestoval po prvý raz po šiestich rokoch do Číny, kde sa v Pekingu stretol na rozhovoroch s prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja prisľúbili užšie vzťahy medzi svojimi krajinami.

Pchjongjang nadviazal aj pre KĽDR bezpríkladnú vojenskú spoluprácu s Moskvou. Podľa odhadov juhokórejskej tajnej služby vyslal približne 13.000 vojakov na podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajine. Výmenou Severná Kórea dostala bezpečnostné záruky, zahraničné devízy a údajne tiež vojenskú technológiu od Moskvy.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju