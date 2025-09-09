< sekcia Zahraničie
KĽDR oznámila skúšku motora na tuhé palivo pre balistické rakety
Na deviatej a poslednej pozemnej skúške v Akadémii pre chemické materiály v Pchjongjangu sa podľa štátnych médií osobne zúčastnil vodca krajiny Kim Čong-un.
Autor TASR
Pchjongjang 9. septembra (TASR) - Severná Kórea v utorok oznámila, že otestovala nový raketový motor na tuhé palivo určený pre medzikontinentálne balistické strely dlhého doletu. Na deviatej a poslednej pozemnej skúške v Akadémii pre chemické materiály v Pchjongjangu sa podľa štátnych médií osobne zúčastnil vodca krajiny Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Jonhap.
Oficiálna tlačová agentúra KCNA uviedla, že raketový motor na tuhé palivo má maximálny ťah 1971 kilonewtonov (kN). Aj v medzinárodnom porovnaní by to bolo mimoriadne veľa, konštatovala DPA s tým, že údaje severokórejských úradov sa nedajú nezávisle overiť.
Severná Kórea (KĽDR) v posledných rokoch vyvinula rôzne typy interkontinentálnych rakiet s dostatočným doletom na to, aby zasiahli kontinentálne Spojené štáty. Strely s motorom na tuhé palivo sú považované za väčšiu hrozbu, pretože na rozdiel od rakiet s kvapalným palivom sa dajú ľahšie prepravovať a môžu byť pripravené na použitie podstatne rýchlejšie.
Kim Čong-un dostáva čoraz väčšiu diplomatickú podporu od Ruska i Číny. Tento mesiac cestoval po prvý raz po šiestich rokoch do Číny, kde sa v Pekingu stretol na rozhovoroch s prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja prisľúbili užšie vzťahy medzi svojimi krajinami.
Pchjongjang nadviazal aj pre KĽDR bezpríkladnú vojenskú spoluprácu s Moskvou. Podľa odhadov juhokórejskej tajnej služby vyslal približne 13.000 vojakov na podporu ruskej armády vo vojne na Ukrajine. Výmenou Severná Kórea dostala bezpečnostné záruky, zahraničné devízy a údajne tiež vojenskú technológiu od Moskvy.
