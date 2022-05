KĽDR oznámila vôbec prvé prípady nákazy novým koronavírusom

Soul 12. mája (TASR) - Severná Kórea potvrdila vo štvrtok - po viac ako dvoch rokoch pandémie - vôbec prvé prípady ochorenia COVID-19. Tamojšie štátne médiá to označili za závažný incident "národnej núdze", pričom severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na na zavedenie čo najprísnejších opatrení, uvádzajú agentúry AP a AFP.



Severokórejská štátna agentúra KCNA informovala, že nedeľné testy nespresneného počtu ľudí trpiacich horúčkou odhalili v hlavnom meste Pchjongjang ich nákazu koronavírusovým variantom omikron.



Severokórejský vodca Kim Čong-un následne zvolal zasadnutie politbyra vládnucej robotníckej strany, na ktorom sa vedenie KĽDR dohodlo na zvýšení protipandemických opatrení na maximálnu možnú úroveň. Kim počas stretnutia funkcionárov vyzval, aby stabilizovali šírenie vírusu a čo najrýchlejšie eliminovali zdroj nákazy.



Severokórejský vodca podľa správy agentúry KCNA konkrétne vyzval na prísnejšie hraničné kontroly a tzv. lockdownové opatrenia, pričom občanom svojej krajiny odkázal, aby "úplne zablokovali šírenie tohto zákerného vírusu", a to "dôkladným zablokovaním" jednotlivých oblastí vo všetkých mestách a okresoch krajiny.



Všetky obchodné a výrobné činnosti zároveň budú organizované tak, aby bola každá pracovná jednotka "izolovaná" a predišlo sa šíreniu nákazy, uvádza KCNA.



Severná Kórea dosiaľ tvrdila, že sa jej podarilo dokonale vyhnúť pandémii, pričom až do štvrtka oficiálne nepotvrdila ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom.



Táto beztak izolovaná krajina v boji proti pandémii na dva roky uzatvorila svoje hranice pre takmer všetky tovary aj turistov. To ešte viac ochromilo jej ekonomiku, už aj tak zdevastovanú desiatkami rokov zlého riadenia aj medzinárodnými sankciami uvalenými na túto krajinu pre jej kontroverzný jadrový program, približuje AP.