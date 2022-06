KĽDR oznámila, že v krajine vypukla črevná epidémia

Pchjongjang 16. júna (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok zaznamenala vypuknutie neidentifikovanej črevnej epidémie, ktorá môže zvýšiť záťaž jej zdravotníctva, keďže KĽDR v súčasnosti bojuje s epidémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Severokórejský líder Kim Čong-un v stredu nariadil čo najskôr dodať lieky do prístavného mesta Hedžu na pomoc pacientom trpiacim "akútnym črevným ochorením", uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Úrady nezverejnili presný počet ľudí infikovaných týmto ochorením ani to, o akú chorobu ide, píše agentúra Reuters.



"(Kim) zdôraznil potrebu zastaviť epidémiu v čo najskoršom možnom termíne prijatím vhodných opatrení na karanténu osôb podozrivých na toto ochorenie, aby sa tak zamedzilo jeho šíreniu," napísala KCNA.



Črevná epidémia vypukla v KĽDR v čase, keď krajina bojuje s prvou vlnou ochorenia COVID-19. V máji vyhlásil Pchjongjang pre šírenie koronavírusu núdzový stav.



Severná Kórea vo štvrtok zaznamenala 26.010 nových prípadov horúčkovitého ochorenia. Týmto termínom vedenie KĽDR oficiálne označuje súčasnú epidémiu koronavírusu. Od konca apríla zaznamenala krajina celkovo už takmer 4,6 milióna pozitívnych prípadov. Tomuto ochoreniu v KĽDR podľa zverejnených informácií doposiaľ podľahlo 73 osôb.



Odborníci oficiálnu bilanciu Pchjongjangu spochybňujú, pretože izolovaná KĽDR má jeden z najhorších systémov zdravotnej starostlivosti na svete. Pravdepodobne nedisponuje liekmi na liečbu covidu ani možnosťou hromadného testovania. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že epidemická situácia sa v KĽDR zhoršuje.