KĽDR: Paľba do Žltého mora bola reakcia na vojenské cvičenia J. Kórey

Soul 5. januára (TASR) - Severná Kórea v piatok vyhlásila, že cvičnú paľbu do Žltého mora neďaleko pohraničných ostrovov vykonala v reakcii na vojenské cvičenia Južnej Kórey. Zároveň odmietla, že by ňou ohrozila mier na Kórejskom polostrove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Severná Kórea v rámci cvičenia odpálila okolo 200 delostreleckých granátov do mora neďaleko námorných hraníc s Južnou Kóreou.



Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA v reakcii uviedla, že cvičenie nemalo žiadny vplyv na ostrovy Peng-njong a Jon-pchjong.



Miestne juhokórejské úrady nariadili evakuáciu obyvateľov na týchto ostrovoch, neďaleko ktorých predtým dopadli strely severokórejskej armády.



Soul označil paľbu KĽDR za provokáciu a námorná pechota niekoľko hodín po nich uskutočnila "ostré delostrelecké cvičenia so samohybnými húfnicami K9" na ostrove Jon-pchjong, uviedla agentúra Jonhap.



Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko vykonali spoločné vojenské cvičenie pri juhokórejskom ostrove Čedžu v decembri. Podľa Južnej Kórey sa konalo v reakcii na nukleárne hrozby zo strany Severnej Kórey.



KĽDR niekoľko dní predtým vystrelila do mora medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM) Hwasong-18. Krajina toto cvičenie označila za varovanie pre USA a Južnú Kóreu, aby nepodnikali žiadne konfrontačné kroky.



Vzťahy medzi Pchjongjangom a Soulom sú už dlhší čas zlé. Prispelo k tomu aj posilnenie vojenskej spolupráce medzi Soulom a Washingtonom, ktoré nasledovalo po rekordnom počte raketových testov KĽDR, píše AFP.