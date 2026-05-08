KĽDR plánuje rozmiestniť na južnú hranicu nové delostrelecké systémy
Autor TASR
Pchjongjang 8. mája (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) v piatok oznámila, že v tomto roku nasadí na svoju južnú hranicu nové delostrelecké systémy, ktoré sú schopné zasiahnuť oblasť hlavného mesta Južnej Kórey. V nasledujúcich týždňoch sa tiež chystá uviesť do prevádzky svoj prvý torpédoborec. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Vodca KĽDR Kim Čong-un podľa štátnych médií tento týždeň navštívil zbrojovku, aby si prezrel výrobu samohybnej húfnice nového typu s kalibrom 155 milimetrov. Dosah má na viac než 60 kilometrov a ešte tento rok budú tieto systémy nasadené v jednotke diaľkového delostrelectva na hranici s Južnou Kóreou, uviedla agentúra KCNA.
Približne 50 až 60 kilometrov od hranice leží centrum juhokórejskej metropoly Soul. V dosahu novej húfnice by sa ocitla aj veľká časť okolitej provincie Kjonggi, v ktorej sa nachádzajú kľúčové priemyselné zóny. Kjonggi je zároveň najľudnatejšou provinciou v Južnej Kórei.
Vo štvrtok sa Kim - spolu so svojou dcérou Kim Čchu-e - podľa KCNA nalodil na torpédoborec Čche Hjon, aby skontroloval jeho obratnosť. Úradom zároveň nariadil, aby 5000-tonovú loď odovzdali námorníctvu v polovici júna podľa plánu.
Tento torpédoborec, ktorý bol minulý rok slávnostne predstavený, je najväčšou a najmodernejšou vojnovou loďou KĽDR. Neskôr Pchjonjang odhalil aj druhé plavidlo tej istej triedy, to sa však poškodilo pri spúšťaní na vodu v lodenice.
Aj keď Severná Kórea už rozmiestnila množstvo delostreleckých diel v blízkosti hraníc s Južnou Kóreou, nevzbudzujú toľko pozornosti zo zahraničia ako jej program balistických rakiet, ktorých odpaly vykonáva napriek zákazu na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.
Medzi oboma Kóreami platí od roku 1953 iba prímerie, takže vojna medzi nimi sa oficiálne neskončila.
