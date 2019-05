KĽDR po neúspešnom jadrovom summite údajne popravila svojich vyslancov

AFP zdôrazňuje, že predchádzajúce správy o čistkách a popravách v KĽDR sa neskôr ukázali ako nepresné.

Soul 31. mája (TASR) - Severná Kórea údajne popravila svojho osobitného vyslanca v Spojených štátoch po zlyhaní druhého summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa konal vo februári vo Vietname. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na juhokórejské médiá.



Denník Čoson Ilbo napísal, že Kim Hjok-čchola, ktorý položil základy summitu v Hanoji a sprevádzal Kim Čong-una v jeho súkromnom pancierovom vlaku, popravili zastrelením za "zradu najvyššieho vodcu" po tom, ako sa diplomat vrátil z USA.



"Kim Hjok-čchol bol popravený v marci na letisku Mirim spolu so štyrmi ďalšími vysoko postavenými predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí," citovali zmienené noviny anonymný zdroj. Zvyšní činitelia neboli menovaní.



Kim Hjok-čchol bol severokórejský náprotivok osobitného vyslanca Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephena Bieguna pri rokovaniach, ktoré predchádzali februárovému jadrového summitu. Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, ktoré má na starosti medzikórejské vzťahy, predmetnú správu odmietlo komentovať.



Čoson Ilbo taktiež napísal, že Kim Čong-unovu tlmočníčku Shin Hye Yong poslali do pracovného tábora za chybu, ktorej sa dopustila na summite. Podľa denníka tlmočníčka nedokázala preložiť Kimov nový návrh, keď Trump deklaroval "nijakú dohodu" a odkráčal od rokovacieho stola, citoval Čoson Ilbo ďalší anonymný zdroj.



Popredný predstaviteľ vládnucej severokórejskej strany Kim Jong-čchol, mocenský náprotivok amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea počas jadrových rokovaní, bol podľa denníka Čoson Ilbo tiež poslaný do pracovného tábora.



Správy o údajných čistkách v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) prišli v čase, keď severokórejský oficiálny vládny denník Rodong Sinmun vo štvrtok varoval, že predstavitelia, ktorí spáchajú protistranícke alebo protirevolučné činy, budú čeliť "prísnemu súdu revolúcie".



AFP zdôrazňuje, že predchádzajúce správy o čistkách a popravách v KĽDR sa neskôr ukázali ako nepresné.