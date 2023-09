KĽDR podnikla cvičenie, simulovala útok taktickou jadrovou zbraňou

Soul/Pchjongjang 3. septembra (TASR) - Severná Kórea podnikla cez víkend vojenské cvičenie, pri ktorom "simulovala útok taktickou jadrovou zbraňou". Použila pri tom napodobeniny jadrových hlavíc, ktoré boli pripevnené k dvom strelám s plochou dráhou letu a tie boli skúšobne vypálené do oceánu. V nedeľu o tom informovali severokórejské štátne médiá, na ktoré sa odvolali agentúry AFP a Jonhap.



Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že operácia v sobotu nadránom bola "nácvikom protiakcie" a reagovala na spoločné vojenské manévre amerických a juhokórejských síl, ktoré podľa KCNA vystupňovali napätie v regióne.



"Cvičenie so simulovaným útokom taktickou jadrovou zbraňou sa uskutočnilo na svitaní 2. septembra, aby varovalo nepriateľov pred aktuálnym nebezpečenstvom jadrovej vojny," napísala agentúra KCNA.



"Zo západného pobrežia Severnej Kórey boli do mora na juh vypálené dve strategické riadené strely s dlhým doletom, vybavené napodobeninami jadrových hlavíc," spresnila KCNA.



Juhokórejská armáda už v sobotu informovala, že Severná Kórea (KĽDR) približne o 4.00 h miestneho času (v piatok o 21.00 h SELČ) odpálila viacero striel s plochou dráhou letu do Žltého mora medzi Čínou a Kórejským polostrovom. Bližšie podrobnosti však vtedy neposkytla. Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády uviedol, že zaujal stav pripravenosti a pozorne sleduje ďalšie kroky Pchjongjangu.



USA a Južná Kórea vo štvrtok 31. augusta ukončili svoje každoročné cvičenia Ulchi Freedom Shield (UFS). Severná Kórea tieto manévre kritizovala a označila ich za prípravu invázie a vyvolávanie "konfrontačnej hystérie".



KĽDR ešte v stredu v reakcii na tieto cvičenia odpálila dve balistické strely krátkeho doletu smerom nad more pri svojom východnom pobreží.



Severná Kórea podnikla tento rok rekordný počet testov zbraní. Soul a Washington preto posilnili spoluprácu v oblasti obrany a podnikli spoločné vojenské cvičenia s účasťou vyspelých "neviditeľných lietadiel" a americkej strategickej výzbroje.



Vzťahy Južnej a Severnej Kórey sú najhoršie za posledné roky. Diplomacia je v patovej situácii, keďže pokusy viesť diskusie o denuklearizácii Pchjongjangu zlyhali.