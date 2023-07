KĽDR podnikla nový test medzikontinentálnej balistickej rakety

Pchjongjang/Soul 13. júla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un osobne dohliadal na úspešný test najnovšej medzikontinentálnej balistickej rakety, informovali vo štvrtok tamojšie štátne médiá. Test sa konal niekoľko dní po tom, čo sa Pchjongjang vyhrážal zostrelením amerických špionážnych lietadiel, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Severnej Kórey. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Fotografie štátnych médií zachytávali rozžiareného Kima v bielom obleku a obklopeného manželkou a hlavnými poradcami, ako po teste nadšene tlieska.



Skúšobne bola v stredu odpálená raketa Hwasong-18 na tuhé palivo.



Táto medzikontinentálna balistická raketa, ktorú Severná Kórea (KĽDR) dosiaľ odpálila len raz, v apríli, preletela 1001 kilometrov, dosiahla maximálnu výšku 6648 kilometrov a potom spadla do Japonského mora, informovala oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Štart rakety bol "veľkolepou explóziou", ktorá otriasla "celou planétou", napísala KĽDR. Zábery štátnych médií ukazovali, ako raketa vystrelila k oblohe.



Kim sa zaprisahal, že "séria ukážok silnejších útočných zbraní" bude prebiehať dovtedy, kým Spojené štáty a Južná Kórea nezmenia svoje politiky voči Severnej Kórei, dodala KCNA.



Vodca spomenul aj "nestabilnú situáciu" na Kórejskom polostrove. To si podľa neho vyžaduje "intenzívnejšie posilňovanie" jadrového arzenálu Severnej Kórey.



Vzťahy medzi oboma Kóreami sa dostali na jednu z najhorších úrovní vôbec. Diplomacia sa zastavila a Kim vyzval na zrýchlenie vývoja výzbroje vrátane taktických jadrových zbraní.



Soul a Washington zareagovali posilnením spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Zároveň sa zaviazali, že Pchjongjang čaká jadrová odpoveď a "koniec" tamojšej súčasnej vlády, ak niekedy použije svoje jadrové zbrane proti spojencom.



Soul označil stredajší test za "ťažkú provokáciu", ktorá poškodzuje mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove. OSN, USA a ich spojenci skúšku tiež ostro odsúdili.



Pchjongjang vo februári otestoval svoju medzikontinentálnu balistickú strelu Hwasong-15, ktorá preletela podobne 989 kilometrov.