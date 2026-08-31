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KĽDR pohrozila odpoveďou na nepriateľskú politiku USA
Uskutočnia sa od 7. do 11. septembra v medzinárodných vodách východne a južne od juhokórejského ostrova Čedžu.
Autor TASR
Soul 31. augusta (TASR) - Severná Kórea v pondelok odsúdila Spojené štáty za pokračovanie v „nepriateľskej“ politike a vyhlásila, že na kroky Washingtonu zareaguje „najtvrdšími“ protiopatreniami. TASR o tom informuje podľa agentúr Jonhap, Reuters a AFP.
Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí ostro kritizoval USA za presadzovanie „nepriateľských“ opatrení pod zámienkou denuklearizácie a ľudských práv. Jadrové zbrane sú podľa Pchjongjangu absolútnou zárukou jeho suverenity, ktorú bude naďalej posilňovať.
„Je zbytočné očakávať akékoľvek zmiernenie napätia v regióne vzhľadom na vážnu situáciu, keď sa vytrvalá nepriateľská politika USA voči KĽDR vyvíja ešte nebezpečnejším smerom,“ uviedol hovorca vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská agentúra KCNA.
„V našej politike voči USA nedošlo k žiadnej zmene a na ich nezmenenú nepriateľskú politiku budeme reagovať najtvrdším postojom až do konca,“ dodáva sa v stanovisku.
Rezort diplomacie KĽDR zároveň odsúdil aj budúcotýždňové námorné cvičenia USA, Južnej Kórey a Japonska pod názvom Freedom Edge a označil ich za „hrozbu“. Uskutočnia sa od 7. do 11. septembra v medzinárodných vodách východne a južne od juhokórejského ostrova Čedžu.
Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí ostro kritizoval USA za presadzovanie „nepriateľských“ opatrení pod zámienkou denuklearizácie a ľudských práv. Jadrové zbrane sú podľa Pchjongjangu absolútnou zárukou jeho suverenity, ktorú bude naďalej posilňovať.
„Je zbytočné očakávať akékoľvek zmiernenie napätia v regióne vzhľadom na vážnu situáciu, keď sa vytrvalá nepriateľská politika USA voči KĽDR vyvíja ešte nebezpečnejším smerom,“ uviedol hovorca vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská agentúra KCNA.
„V našej politike voči USA nedošlo k žiadnej zmene a na ich nezmenenú nepriateľskú politiku budeme reagovať najtvrdším postojom až do konca,“ dodáva sa v stanovisku.
Rezort diplomacie KĽDR zároveň odsúdil aj budúcotýždňové námorné cvičenia USA, Južnej Kórey a Japonska pod názvom Freedom Edge a označil ich za „hrozbu“. Uskutočnia sa od 7. do 11. septembra v medzinárodných vodách východne a južne od juhokórejského ostrova Čedžu.