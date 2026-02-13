< sekcia Zahraničie
KĽDR pohrozila odvetou v prípade ďalšieho dronového incidentu z juhu
Varovanie prišlo po januárovom incidente, kedy Pchjongjang podľa vlastných slov zostrelil juhokórejský dron v blízkosti mesta Kesong.
Autor TASR
Pchjongjang 13. februára (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una pohrozila odvetnými krokmi v prípade ďalšieho vniknutia dronov do vzdušného priestoru KĽDR z juhu. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovala štátna agentúra KCNA, píše TASR.
Varovanie prišlo po januárovom incidente, kedy Pchjongjang podľa vlastných slov zostrelil juhokórejský dron v blízkosti mesta Kesong. Severokórejské úrady vtedy ako dôkaz zverejnili snímky, ktoré zachytávajú trosky zostreleného bezpilotného lietadla.
„Vopred varujem, že opakovanie takýchto provokácií, ktoré porušujú neodňateľnú suverenitu KĽDR, určite vyvolá strašnú odvetu,“ vyhlásila v stanovisku sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong.
Kim uznala, že Južná Kórea podnikla „rozumné“ kroky v nadväznosti na januárový incident, ale zároveň uviedla, že porušenie suverenity Severnej Kórey je neprijateľné bez ohľadu na okolnosti.
„Je nám jedno, kto je skutočným manipulátorom vniknutia dronu do vzdušného priestoru KĽDR, a či ide o jednotlivca alebo civilnú organizáciu,“ konštatovala Kimova sestra.
„Varujem orgány Kórejskej republiky, aby dbali na prevenciu, aby sa takýto nerozumný čin v ich krajine už nikdy nezopakoval,“ uzavrela.
Januárový incident podľa AFP zvýšil napätie medzi Pchjongjangom a Soulom a ohrozil snahy Južnej Kórey o zlepšenie vzťahov s jej severným susedom.
Hoci Soul spočiatku popieral akúkoľvek účasť na tomto incidente, spoločný vojensko-policajný tím tento týždeň oznámil, že v snahe vyvodiť zodpovednosť vykonal razie.
Počas zásahu tím urobil prehliadky a zaistil dôkazy na celkovo 18 miestach vrátane Národnej spravodajskej služby (NIS), veliteľstva vojenského spravodajstva ministerstva obrany, ako aj v domácnostiach a kanceláriách podozrivých osôb.
Vyšetrovanie sa týka najmenej troch aktívnych príslušníkov juhokórejských ozbrojených síl, medzi ktorými je major a kapitán spravodajskej jednotky, a jedného zamestnanca tajnej služby. Podľa polície sú podozriví z účasti na neoprávnených letoch dronov nad Severnú Kóreu.
