KĽDR poslala Rusku viac ako 10.000 kontajnerov s muníciou, tvrdí USA

Washington 24. februára (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) od vlaňajšieho septembra dodala Rusku viac než 10.000 kontajnerov s muníciou a ďalším súvisiacim materiálom, uviedlo v piatok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Rezort diplomacie USA poukázal na transfery po tom, čo spolu s ministerstvo financií oznámilo uvalenie sankcií voči viac ako 500 subjektom a entitám v súvislosti s druhým výročím ruskej invázie na Ukrajinu a smrťou ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



"Od septembra 2023 KĽDR dodala do Ruska viac ako 10 000 kontajnerov s muníciou alebo materiálom súvisiacim s muníciou," uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



Biely dom ešte v októbri minulého roka odhalil, že Severná Kórea poslala Rusku viac ako 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou. KĽDR mala podľa USA tiež poskytnúť aj niekoľko desiatok balistických striel, pričom niektoré z nich ruské sily vypálili na Ukrajinu pri útokoch z 30. decembra, 2. a 6. januára.



Do najnovšieho balíka sankcií USA zaradili aj dve ďalšie entity, ktoré boli zapojené do transferu munície z KĽDR do Ruska. Podľa agentúry Jonhap ide o ruskú firmu, ktorá riadi terminál v dopravnom prístave Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe a námorné zariadenie neďaleko Vladivostoku.