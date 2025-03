Južná Kórea: KĽDR poslala tento rok do Ruska ďalších asi 3000 vojakov

Soul 27. marca (TASR) - Severná Kórea poslala tento rok do Ruska na jeho podporu vo vojne proti Ukrajine ďalších najmenej 3000 vojakov. Moskve naďalej dodáva aj rakety a muníciu, tvrdí juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.



„Odhaduje sa, že v januári až februári bolo vyslaných ďalších 3000 vojakov ako posily,“ uviedol juhokórejský Zbor náčelníkov štábov a dodal, že z pôvodných 11.000 severokórejských vojakov vyslaných do Ruska (v minulom roku) bolo pravdepodobne 4000 zabitých alebo zranených.



Toto vyjadrenie prišlo v súvislosti s obavami, že prehlbujúce sa vojenské zbližovanie Severnej Kórey a Ruska by mohlo viesť k tomu, že Moskva výmenou za rozmiestnenie vojsk odovzdá Pchjongjangu pokročilé zbrojné technológie.



Rusko ani Severná Kórea nepotvrdili správy o nasadení severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti. Avšak ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.