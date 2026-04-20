< sekcia Zahraničie
KĽDR potvrdila nedeľňajšie odpálenie viacerých balistických rakiet
Kim Čong-un vyjadril s výsledkami skúšky „veľkú spokojnosť“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 20. apríla (TASR) — Severokórejská armáda v nedeľu v prítomnosti vodcu Kim Čong-una otestovala viacero vylepšených taktických balistických rakiet krátkeho doletu Hwasong-11 Ra. Cieľom tohto test bolo vyhodnotiť schopnosť rakety niesť hlavicu, uviedli v pondelok štátne médiá. Informovala o tom agentúra Johnap.
„Päť taktických balistických rakiet, vypustených smerom k cieľovej oblasti v blízkosti ostrova vzdialeného asi 136 kilometrov, zasiahlo oblasť s rozlohou 12,5 - 13 hektárov a plne preukázalo svoju bojovú silu,“ informovala štátna agentúra KCNA.
Kim Čong-un vyjadril s výsledkami skúšky „veľkú spokojnosť“. Takéto testy majú podľa neho veľký význam, pretože posilňujú schopnosť vysoko presného úderu na konkrétne cieľové oblasti.
Kim Čong-un vyjadril nádej, že vedecko-výskumné tímy zodpovedné za vývoj zbraní budú pokračovať vo svojom „dôležitom úsilí na získanie a modernizáciu rôznych moderných technológií potrebných pre bojovú pripravenosť našej armády“.
Juhokórejské ozbrojené sily informovali o odpálení rakiet už v nedeľu. Podľa boli rakety odpálené okolo 6.10 h miestneho času (v sobotu o 23.30 h SELČ) z okolia mesta Sinpcho smerom do Japonského mora.
Severná ďalších v posledných týždňoch uskutočnila viacero testov balistických rakiet, protilodných striel s plochou dráhou letu a kazetovej munície. Podľa Soulu tým porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.
„Päť taktických balistických rakiet, vypustených smerom k cieľovej oblasti v blízkosti ostrova vzdialeného asi 136 kilometrov, zasiahlo oblasť s rozlohou 12,5 - 13 hektárov a plne preukázalo svoju bojovú silu,“ informovala štátna agentúra KCNA.
Kim Čong-un vyjadril s výsledkami skúšky „veľkú spokojnosť“. Takéto testy majú podľa neho veľký význam, pretože posilňujú schopnosť vysoko presného úderu na konkrétne cieľové oblasti.
Kim Čong-un vyjadril nádej, že vedecko-výskumné tímy zodpovedné za vývoj zbraní budú pokračovať vo svojom „dôležitom úsilí na získanie a modernizáciu rôznych moderných technológií potrebných pre bojovú pripravenosť našej armády“.
Juhokórejské ozbrojené sily informovali o odpálení rakiet už v nedeľu. Podľa boli rakety odpálené okolo 6.10 h miestneho času (v sobotu o 23.30 h SELČ) z okolia mesta Sinpcho smerom do Japonského mora.
Severná ďalších v posledných týždňoch uskutočnila viacero testov balistických rakiet, protilodných striel s plochou dráhou letu a kazetovej munície. Podľa Soulu tým porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.