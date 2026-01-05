Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Severná Kórea potvrdila testovací odpal hypersonických rakiet

Na snímke tretí zľava Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Odpálené rakety zasiahli ciele vzdialené asi 1000 kilometrov východne od Severnej Kórey, uviedla agentúra KCNA.

Autor TASR
Pchjongjang 5. januára (TASR) - Severokórejská štátna agentúra KCNA potvrdila v pondelok, že KĽDR deň pred tým otestovala hypersonické rakety s cieľom preveriť schopnosť armády v oblasti odstrašovania. Na odpal dohliadal vodca krajiny Kim Čong-un, informuje TASR na základe správ agentúr Jonhap a Reuters.

Dnešným cvičením sme splnili veľmi dôležitú technologickú úlohu v oblasti národnej obrany... a preukázali pripravenosť jadrových síl KĽDR a posilnili dôveru v ne,“ citovala KCNA Kima. „Ide o veľmi dôležitú stratégiu na udržanie či rozšírenie silného a spoľahlivého jadrového odstrašovania“ vzhľadom na „nedávne geopolitické krízy a rôzne medzinárodné okolnosti“, uviedol Kim podľa KCNA.

Agentúra v správe nešpecifikovala, o akých „nedávnych geopolitických krízach“ vodca krajiny hovoril. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí však v ten istý deň odsúdilo vojenský zásah USA vo Venezuele, ktorý viedol k zatknutiu Madura, a označil ho za „najzávažnejšou formu porušenia suverenity“.

Odpálené rakety zasiahli ciele vzdialené asi 1000 kilometrov východne od Severnej Kórey, uviedla agentúra KCNA. Juhokórejská armáda ozrejmila v nedeľu, že KĽDR vystrelila rakety smerom na Japonské more na východe krajiny pred tým, ako juhokórejský prezident I Če-mjong začal štátnu návštevu Číny. Podľa odborníkov by líder mohol požiadať Peking, aby uľahčil dialóg so Severnou Kóreou.
