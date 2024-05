KĽDR potvrdila vypálenie balistickej rakety

Pchjongjang 18. mája (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) v sobotu potvrdila skúšobné odpálenie taktickej balistickej rakety vybavenej novou technológiou navádzania. Na skúšku dozeral aj severokórejský vodca Kim Čong-un, ktorý zároveň nariadil urýchliť výrobu s cieľom posilniť jadrové kapacity krajiny. Informovala o tom štátna agentúra KCNA, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters.



Juhokórejská vláda zaznamenala odpálenie v blízkosti prístavného mesta Wonsan ležiaceho na východnom pobreží KĽDR ešte v piatok. Tvrdila, že išlo o niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, ktoré leteli približne 300 kilometrov a dopadli do Východného, respektíve Japonského mora.



Kim v rovnaký deň navštívil továreň na výrobu zbraní a vyzval na "rýchlejšie posilnenie jadrových síl... bez zastavenia a váhania," uviedla KCNA. V súvislosti s testom rakety vyjadril veľkú spokojnosť. "Presnosť a spoľahlivosť autonómneho navádzacieho systému bola overená skúšobnou paľbou," uviedla severokórejská agentúra.



Soul v reakcii zvýšil ostražitosť a dohľad v rámci príprav na prípadné ďalšie vypálenie a vymenil si informácie so spojencami USA a Japonskom, píše sa vo vyhlásení juhokórejskej armády.



Severná Kórea v posledných mesiacoch odpálila celý rad balistických a riadených striel, ako aj taktických rakiet, pričom ich označila za súčasť programu na modernizáciu svojich obranných kapacít.



Posledný test sa konal iba deň po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin potvrdili ich podporu KĽDR počas stretnutia v Pekingu. Lídri v spoločnom vyhlásení vyjadrili nesúhlas s "vojenským zastrašovaním" Severnej Kórey zo strany USA a ich spojencov.



Spojené štáty a Južná Kórea obvinili Severnú Kóreu, že dodáva zbrane Rusku, ktoré ich nasadzuje do vojny na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang tieto obvinenia popierajú.



Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v piatok označila dodávky zbraní KĽDR do Ruska za „najabsurdnejšiu teóriu“ pozostávajúcu z predsudkov a výmyslov, ktorú je zbytočné hodnotiť alebo interpretovať. Podľa nej ide o fámu šírenú nepriateľskými silami a zbrane vyvinuté v Severnej Kórei nie sú určené na vývoz, ale na obranu proti Južnej Kórei.