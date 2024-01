KĽDR potvrdila, že odpálila balistickú raketu na tuhé palivo

Soul 15. januára (TASR) — Severná Kórea v pondelok oznámila, že predchádzajúci deň uskutočnila úspešnú skúšku balistickej rakety stredného doletu na tuhé palivo, ktorá niesla hypersonickú manévrovateľnú hlavicu. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejské štátne médiá.



Skúška bola podľa agentúry KCNA súčasťou „pravidelných aktivít v rámci vývoja výkonných zbraňových systémov“. Odpálenie rakety neohrozilo bezpečnosť susedných krajín a nesúvisí so situáciou na Kórejskom polostrove.



Cieľom testu bolo overiť manévrovacie schopnosti hlavice a spoľahlivosť nových viacstupňových motorov na tuhé palivo.



Juhokórejská armáda v nedeľu oznámila, že približne o 14.55 h miestneho času zaznamenala odpálenie rakety z oblasti Pchjongjangu alebo jeho okolia. Raketa preletela približne 1000 kilometrov a dopadla do Japonského mora.



Išlo o prvé odpálenie rakety zo strany KĽDR od 18. decembra; Pchjongjang vtedy vypustil medzikontinentálnu balistickú raketu na tuhé palivo Hwasong-18.



Agentúra Jonhap pripomenula, že rakety na tuhé palivo sa dajú pred štartom odhaliť ťažšie ako strely na kvapalné palivo, ktoré si vyžadujú viac príprav.



Najnovšie odpálenie rakety sa odohralo len niekoľko dní po tom, čo KĽDR počas cvičení vypálila asi 200 delostreleckých granátov do oblasti v blízkosti spornej námornej hranice s Južnou Kóreou.



Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň označil Južnú Kóreu Soul za svojho „hlavného nepriateľa“ a varoval, že nebude váhať na ňu zaútočiť, ak sa Soul pokúsi proti KĽDR použiť silu.



Experti očakávajú, že pred aprílovými parlamentnými voľbami v Južnej Kórei a novembrovými prezidentskými voľbami v USA sa Severná Kórea pokúsi zvýšiť napätie v regióne rôznymi provokáciami.