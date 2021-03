KĽDR potvrdila, že vo štvrtok otestovala nový typ rakiet

Soul 26. marca (TASR) - Severná Kórea v piatok potvrdila, že otestovala nový typ navádzanej strely, informovala agentúra AP.



Dve navádzané strely nového typu podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA vo štvrtok s presnosťou zasiahli cieľ pri východnom pobreží krajiny.



Vývoj tejto novej zbrane je významný v súvislosti so zvyšovaním vojenskej sily krajiny a ochrane pred možnými vojenskými hrozbami na Kórejskom polostrove, píše KCNA s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa severokórejskej armády.



Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády vo štvrtok oznámil, že Severná Kórea odpálila skoro ráno miestneho času najmenej dve neidentifikované strely do Japonského mora. Správu následne potvrdilo aj Japonsko. Tokio neskôr oznámilo, že išlo o balistické strely.



Štvrtková skúška KĽDR bola prvá od januárového nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena do úradu, píše AP. Testovanie balistických rakiet, ktoré môžu v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrové hlavice, zakazujú Severnej Kórei rezolúcie BR OSN.



Biden vo štvrtok Severnú Kóreu varoval, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude eskalovať testovanie svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.



USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova. Biden potvrdil, že otázky týkajúce sa KĽDR sú prioritou zahraničnej politiky jeho administratívy.



Severná Kórea v nedeľu 21. marca vypálila smerom k Číne dve rakety krátkeho doletu, pričom informácia o tomto odpale na verejnosť prenikla až v utorok. Podľa nemenovaného popredného predstaviteľa administratívy USA, ktorého citovala agentúra DPA, bol víkendový odpal súčasťou "bežných testov" a nebol v rozpore s rezolúciami BR OSN.