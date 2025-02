KĽDR povolila čínskej cestovnej kancelárii prvý zájazd od roku 2020

Peking 18. februára (TASR) - Prvá čínska cestovná kancelária v utorok oznámila organizáciu prvého skupinového zájazdu do Severnej Kórey po piatich rokoch. KĽDR uzavrela svoje hranice v roku 2020 pre obmedzenie šírenia vírusu Covid-19. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Cestovná kancelária Č'-sing Che-i v utorok oznámila, že získala "špeciálne povolenie" zorganizovať 24. februára zájazd do severokórejského mesta Rason. Pôjde o štvordenný zájazd pre 15 ľudí, cena sa pohybuje od 3600 do 4600 čínskych juanov (približne 470 až 600 eur).



Severná Kórea už otvorila svoje hranice pre obchod a oficiálne štátne návštevy. Minulý rok sa tiež uskutočnil zájazd ruských turistov do krajiny.



Mesto Rason na severovýchode krajiny je špeciálna hospodárska zóna s vlastným vízovým systémom. V meste sa nachádza napríklad prvé legálne trhovisko v inak socialistickej KĽDR.



Program zájazdu zahŕňa návštevu továrne na spracovanie potravín, kačaciu farmu a jelení ranč. Pripravené sú aj ukážky taekwonda a predstavenie miestnych detí.



Zájazdy do mesta Rason majú v nasledujúcich mesiacoch začať ponúkať aj niektoré západné cestovné kancelárie. Do hlavného mesta Pchjongjang zatiaľ žiadne zájazdy neponúkajú.



Čína je pre KĽDR kľúčový regionálny partner. Pred pandémiou Covid-19 navštevovalo Severnú Kóreu tisíce čínskych turistov. Príjem z turizmu podľa agentúry AFP predstavoval značnú časť rozpočtu krajiny.