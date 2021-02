KĽDR požiadala o vakcíny proti covidu

Pchjongjang 4. februára (TASR) - Severná Kórea po prvý raz od začiatku koronavírusovej pandémie požiadala o medzinárodnú pomoc. Do krajiny tak budú prostredníctvom programu COVAX zaslané dva milióny dávok vakcíny, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na jednu zo spoluriadiacich organizácií tohto programu.



Napriek žiadosti o vakcíny však KĽDR aj naďalej trvá na tom, že na svojom území doteraz nezaznamenala jediný prípad choroby COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje.



Dodanie vakcín bude zabezpečené prostredníctvom programu COVAX, iniciovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v spolupráci s Koalíciou na pripravenosť proti epidémiám (CEPI) a svetovou alianciou pre očkovanie GAVI.



Cieľom programu je zaistiť prístup k vakcínam proti covidu aj chudobnejším krajinám.



Práve GAVI vo svojej správe o predbežnom dodaní vakcíny, zverejnenej v stredu, uviedla, že do KĽDR by sa do prvej polovice tohto roka malo dostať 1,99 milióna dávok očkovacej látky. Konkrétne pôjde o vakcínu od americkej firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorú vyrába spoločnosť Serum Institute v Indii.



KĽDR uzavrela svoje hranice z dôvodu šírenia nákazy ako prvá krajina na svete vlani koncom januára. Dlhodobo tvrdí, že nezaznamenala ešte ani jeden prípad nákazy, pričom jej vodca Kim Čong-un toto stanovisko opätovne potvrdil na veľkej vojenskej prehliadke vlani v októbri. Podľa odborníkov je to však nepravdepodobné, keďže vírus sa začal šíriť zo susednej Číny, ktorá je zároveň hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey.