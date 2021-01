KĽDR predstavila novú raketu, zaviazala sa rozšíriť jadrový arzenál

Soul 15. januára (TASR) - Severná Kórea predstavila počas vojenskej prehliadky novú balistickú strelu odpaľovanú z ponorky (SLBM), informovali v piatok tamojšie štátne média. Správu priniesla agentúra AFP.



Prehliadka sa odohrala v noci na piatok, dva dni po konci osemdňového zjazdu Kórejskej strany práce, ktorý vláda organizuje každých päť rokov. Severokórejský líder Kim Čong-un označil Spojené štáty za "najhlavnejšieho nepriateľa" a zaviazal sa posilniť jadrový a raketový arzenál svojej krajiny.



Rakety SLBM majú podľa štátnej tlačovej agentúra KCNA "schopnosť preventívnym úderom zničiť nepriateľov mimo územia (kórejského polostrova)".



Z formulácie agentúry vyplýva, že rakety majú väčší dosah a dokážu doletieť aspoň do Japonska, komentuje AFP. V Južnej Kórei a Japonsku sa nachádzajú tisíce príslušníkov amerických ozbrojených síl, pripomína AFP.



Podľa analytikov je účelom zjazdu a vojenskej prehliadky ukázať severokórejskú vojenskú silu, a tým vyvinúť tlak na budúceho amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára.



Severná Kórea podľa Kim Čong-una dokončila plány na ponorku na jadrový pohon, čo by zmenilo strategickú rovnováhu. "Je dokončený nový plánovací výskum pre ponorku s jadrovým pohonom, ktorý má vstúpiť do procesu záverečných skúšok," uviedol Kim na zjazde.



Podľa jeho slov je kľúčom k budúcim vzťahom medzi KĽDR a USA ukončenie "nepriateľského" postoja zo strany Washingtonu.



Všeobecne sa predpokladá, že Spojené štáty sa počas Bidenovho prezidentského mandátu vrátia ku klasickejším diplomatickým prístupom, ako je trvanie na rozsiahlom pokroku v rozhovoroch na pracovnej úrovni skôr, ako bude možné uvažovať o summite lídrov.