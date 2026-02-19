< sekcia Zahraničie
KĽDR predstavila nový obrovský raketomet schopný niesť jadrové zbrane
Južná Kórea je s KĽDR technicky stále vo vojnovom stave, keďže po vojnovom konflikte v rokoch 1950–53 nebola podpísaná žiadna mierová zmluva.
Autor TASR
Soul 19. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil obrovský raketomet, ktorý je schopný vystreľovať jadrové hlavice smerom na juh, informovali vo štvrtok štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na stredajšom ceremoniáli mal Kim prejav, v ktorom označil nový raketomet s kalibrom 600 mm za unikátny. Uviedol, že je „vhodný na špeciálny útok, teda na splnenie strategickej misie“, informovala štátna agentúra KCNA.
Zdôraznil, že raketový systém slúži na „odstrašenie“ nepriateľov, ktorých však nekonkretizoval. Južná Kórea však naďalej zostáva hlavným nepriateľom KĽDR, pripomína AFP.
Keď Kim minulý mesiac navštívil továreň na výrobu rakiet, juhokórejskí predstavitelia a analytici uviedli, že by mohli byť použité práve proti južnému susedovi. Soul je totiž od hranice so Severnou Kóreou vzdialený menej ako 50 kilometrov.
Južná Kórea je s KĽDR technicky stále vo vojnovom stave, keďže po vojnovom konflikte v rokoch 1950–53 nebola podpísaná žiadna mierová zmluva.
Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, provokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.
