KĽDR: Raketa s vojenským prieskumným satelitom sa zrútila do mora

Pchjongjang 31. mája (TASR) - Severná Kórea oznámila, že v stredu skutočne vypustila do vesmíru vojenský prieskumný satelit, ktorý sa však v dôsledku technickej poruchy zrútil do mora. Informovala o tom tamojšia štátna tlačová agentúra KCNA. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



"Nosná raketa na prepravu nového satelitu sa zrútila do Západného mora (ako sa v Kórei nazýva Žlté more) v dôsledku abnormálneho štartu dvojstupňového motora," uviedla KCNA.



Severokórejská agentúra zároveň dodala, že tamojšie úrady "prešetria zásadné chyby, ku ktorým pri vypustení satelitu došlo, a podniknú vedecké a technické opatrenia na ich nápravu, aby sa druhý pokus mohol uskutočniť čo najskôr".



O vypustení bližšie nešpecifikovanej "vesmírnej nosnej rakety" ako prvá informovala juhokórejská armáda, ktorá uviedla, že zariadenie preletelo cez Žlté more a následne zmizlo z radarov, čo vyvolalo špekulácie, že spadlo do mora alebo sa rozpadlo počas letu.



Juhokórejská armáda zároveň uviedla, že lokalizovala a snaží sa vyloviť objekt, ktorý považuje za časť zrúteného satelitu.



Úrady v Soule v súvislosti s vypustením rakety vydali výzvu na prípadnú evakuáciu, varovanie však bolo vydané omylom. Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa, poplach bol však po približne 30 minútach zrušený.